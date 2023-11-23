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Yerel Helal olsun! Kanser hastası öğrencisine her gün ücretsiz özel ders veriyor
Yerel

Helal olsun! Kanser hastası öğrencisine her gün ücretsiz özel ders veriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-23 13:08:00 -
Helal olsun! Kanser hastası öğrencisine her gün ücretsiz özel ders veriyor

İzmir'de bir öğretmenin kanser hastası öğrencisine her gün özel ders vermesi kalpleri eritti. Öğretmenlik sevgi ve özveri gerektiren bir meslek. Birçok meslektaşımız gibi ben de Adem için elimden geleni yaptım diyen öğretmen Kaya, öğrencisinin okul sıralarına döneceği günü bekliyor.

İzmir'de bir öğretmenin kanser hastası öğrencisine her gün özel ders vermesi kalpleri eritti. Öğretmenlik sevgi ve özveri gerektiren bir meslek. Birçok meslektaşımız gibi ben de Adem için elimden geleni yaptım diyen öğretmen Kaya, öğrencisinin okul sıralarına döneceği günü bekliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde 16 yıllık öğretmen Gürkan Kaya, kanser hastası olan öğrencisi Adem Küççülü'ye eğitimden geri kalmaması için her akşam gönüllü olarak internet üzerinden ders veriyor. Kaya, "Öğretmenlik sevgi ve özveri gerektiren bir meslek. Birçok meslektaşımız gibi ben de Adem için elimden geleni yaptım. Başarıda kaçınılmaz oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda Adem arkadaşlarıyla birlikte sırasına oturup eğitim görecektir" dedi.

Küner Köyü Şehit Binbaşı Ercan İlkokulu sınıf öğretmeni Gürkan Kaya, 2 yıl önce lösemi ve lenf teşhisi konulan 2'nci sınıf öğrencisi Adem Küççülü'nün eğitimi yarıda kalmaması için her akşam gönüllü olarak internetten video konferans platformu 'Zoom' programı üzerinden ona ders veriyor. Örgün eğitimdeki görevinin ardından evine dönen evli, bir çocuk babası Kaya, günün derslerini öğrencisi Küççülü'ye aktarıyor. Böylelikle hem öğrencisinin kişisel gelişimi ile sosyal hayata uyumuna katkı sağlıyor, ham da onun içinde bulunduğu olumsuz koşulu tersine çeviriyor.

‘ONUN SAYESİNDE DESLERİMDE BAŞARILI OLUYORUM’

İleride ziraat mühendisi olmak istediğini belirten Adem Küççülü, "Öğretmenimi çok seviyorum. Onun sayesinde derslerimde arkadaşlarımdan geride kalmadım. Onun sayesinde derslerimde başarılı oluyorum" dedi.

Öğrencisinin kanser hastası olması nedeniyle evine izole olduğu için gidemediğini, bu zorluğu ise internet üzerinden online ders yaparak aştıklarını belirten Gürkan Kaya, "Adem'den önce de evde eğitim verdiğim öğrencim olmuştu. Ancak Adem'in durumu biraz daha farklı. Hem lösemi hem de lenf kanseri. Bu nedenle evde eğitim bile yasaktı. Online eğitim denedik. Biraz bizim biraz Adem'in ve ailesinin azmi ve fedakarlığı ile başarıya ulaştı.
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Adem arkadaşlarından hiçbir şekilde geri kalmadı. Azimli ve zeki bir çocuk. Öğretmenlik sevgi ve özveri gerektiren bir meslek. Birçok meslektaşımız gibi ben de elimden geleni yaptım, başarı da kaçınılmaz oldu. Adem'den çok memnunuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda arkadaşlarıyla birlikte sırasına oturup eğitim görecektir. Bir çocuğun gözündeki o ışığı, mutluluğu gördüğümüzde, bir öğrencinin yüreğine dokunduğumuzda, biz öğretmenler için bundan öte mutluluk olamaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

ertuğrul

Allah razı olsun öğretmenimizden. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifalar versin inşallah..
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