'Helal olsun' dedirten samimi açıklamalar... Benitez o rekabeti masaya yatırdı!

Kariyerinde Inter, Real Madrid, Chelsea ve Liverpool gibi Avrupa devlerini çalıştıran tecrübeli teknik direktör Rafa Benitez, Carlo Ancelotti ile yaşadığı rekabet hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile unutulmaz başarılar yakalayan İspanyol Teknik Direktör Rafa Benitez, The Guardian'a röportaj verdi. 62 yaşındaki futbol adamının sözleri oldukça konuşuldu. Özellikle Carlo Ancelotti ile yaşadıkları rekabeti dile getirirken İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finaline de atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Carlo Ancelotti ile aralarındaki diyalog sorulduğunda Benitez, "Ben İstanbul dersem, o Atina der." diyerek cevap verdi. Liverpool'un 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı geri dönüşünün üzerinden neredeyse 18 yıl geçti ama tecrübeli teknik adamın gittiği her yerde bu durum gündem oluyor. Eski Liverpool menajeri, "Carlo Ancelotti'yi gördüğümde bunun hakkında pek konuşmuyoruz, O bunun hakkında konuşmaktan hoşlanmıyor ve ben de iki yıl sonraki final hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Atina'da daha iyiydik ve kazanamadık; İstanbul'da harika bir takımları vardı ve yoktu. Futbol budur." ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN İYİSİ

Benitez, "Tartışmaya açık olmayan bir şey de, İstanbul'un duygusal açıdan tarihteki en iyi Avrupa Kupası finali olduğu ve muhtemelen daha uzun yıllar da öyle kalacağıdır." sözlerini söyledi.

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