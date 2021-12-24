  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hekimoğlu Trabzon FK’nın ismi 1461 Trabzon FK olarak değişti
Spor

Hekimoğlu Trabzon FK’nın ismi 1461 Trabzon FK olarak değişti

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:44 -
Hekimoğlu Trabzon FK’nın ismi 1461 Trabzon FK olarak değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’nın ismi 1461 Trabzon FK olarak değişti.

1461 Trabzon FK Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018 yılından beri Hekimoğlu Trabzon FK adıyla mücadele eden kulübümüzün isminin 1461 Trabzon FK olarak değiştirilmesi kararını almış bulunmaktayız. Kulübümüz bundan sonraki süreçte yoluna 1461 Trabzon FK adıyla devam edecektir. Elde edeceğimiz sürekli başarılarda Trabzon’un fethinin tarihini de Türk futbol tarihine yazdıracak olmaktan büyük onur ve şeref duyacağız. Bu takım artık tüm Trabzonlular ve Trabzonsporluların takımıdır. Bu vesileyle söz konusu ‘1461 Trabzon’ ismini Türk futboluna ilk armağan eden Sayın Serkan Kılıç’a, kullanmamız konusunda onay veren Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu’na ve isim değişikliğini kabul eden Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkürlerimizi sunar, kararın Trabzon futboluna ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay