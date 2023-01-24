Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelen Marina'da, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras saldırıya uğradı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Marina'da saldırıya uğradı.
Marina'da bir eğlence mekanına giren CHP'li Aras'ın, A.Ö. tarafından önce sözlü ve ardından fiziki saldırıya uğradığı iddia edildi.
CHP'li başkanın iddiasına göre, arbede yaşadığı kişi, eski bir belediye çalışanıydı. Disiplin kurulu kararıyla işine son verilen belediyenin eski çalışanı A.Ö. ile CHP'li Aras'ın arbedesini koruma ayırdı.
Gözler Peker'i aradı! CHP'lilerle ne anlaşman var?
Marina, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelmişti. CHP'li başkanın yaşadığı olaydan sonra gözler her yere boynunun uzandığını iddia eden firari Peker'i aradı.
Marina ile ilgili tüm detaylara hakim havası ile bazı iddialar öne süren Sedat Peker, aradan geçen aylardan sonra CHP'li başkanın saldırıya uğraması ile ilgili Twitter hesabından hiçbir varlık göstermedi.
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