  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sıfır otomobilde büyük oyun! Nerede bu otomobiller?

Bahçeli'nin danışmanı "Allah yarattı" demedi! Bülent Arınç’a bakın nasıl saydırdı

İnsan olan bunu söylemeye utanır! "Suçsuzluk karinesi" Yusuf Ziya Gümüşel Hoca için geçerli değil miydi Zeki?

Wagner'in üst düzey üyesi Norveç'e sığınmak istemişti! Gözaltına alındı

Selahattin Demirtaş önce fırçaladı sonra akıl verdi: Bunu yapın!

Sinan Ateş’in eşinden flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...

Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

Kur'an-ı Kerim yakma kalleşliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç kararı

Selimiye Camisi'nden değişim için muhteşem, müthiş haber! Haberi az önce duyurdular
Gündem Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim
Gündem

Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelen Marina'da, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 01:24:00 -
Heeyy mafya babası Sedat Peker.. Ne oluyor, şu Marina'da? Bir anlat da öğrenelim

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Marina'da saldırıya uğradı.

Marina'da bir eğlence mekanına giren CHP'li Aras'ın, A.Ö. tarafından önce sözlü ve ardından fiziki saldırıya uğradığı iddia edildi.

CHP'li başkanın iddiasına göre, arbede yaşadığı kişi, eski bir belediye çalışanıydı. Disiplin kurulu kararıyla işine son verilen belediyenin eski çalışanı A.Ö. ile CHP'li Aras'ın arbedesini koruma ayırdı.

Gözler Peker'i aradı! CHP'lilerle ne anlaşman var?

Marina, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları ile gündeme gelmişti. CHP'li başkanın yaşadığı olaydan sonra gözler her yere boynunun uzandığını iddia eden firari Peker'i aradı.

Marina ile ilgili tüm detaylara hakim havası ile bazı iddialar öne süren Sedat Peker, aradan geçen aylardan sonra CHP'li başkanın saldırıya uğraması ile ilgili Twitter hesabından hiçbir varlık göstermedi.

Dayakçı Cemal Enginyurt mafya babası Sedat Peker'i övmelere doyamadı!
Dayakçı Cemal Enginyurt mafya babası Sedat Peker'i övmelere doyamadı! "Doğruluk abidesi canım mafyacım"

Siyaset

Dayakçı Cemal Enginyurt mafya babası Sedat Peker'i övmelere doyamadı! "Doğruluk abidesi canım mafyacım"

Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere
Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere "yerli ve milli Escobar" cezası

Siyaset

Sedat Peker'i referans alıp güle oynaya hakaret etmişlerdi! Zafer Partili yöneticilere "yerli ve milli Escobar" cezası

'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'
'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'

Siyaset

'Muhalefet etkin bir şekilde görüşmeli'

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!
Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!

Gündem

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

Siyaset

Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker salvoları

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok
Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Gündem

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke doğal gaz sevkiyatını askıya almıştı! Bu kez vanaları tekrar açtığını duyurdu! 12 milyon metreküp
Dünya

O ülke doğal gaz sevkiyatını askıya almıştı! Bu kez vanaları tekrar açtığını duyurdu! 12 milyon metreküp

Türkmenistan'ın 10 günlük aradan sonra Özbekistan'a yeniden doğal gaz sevkiyatına başladığı bildirildi. Flaş karar: Doğal gaz sevkiyatını as..
Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller
Otomotiv

Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

2023 yılına girmemizle birlikte araçlardaki liste fiyatları da değişmeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla b..
İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba
Medya

İflah olmaz AK Parti karşıtı Can Ataklı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Duyan, kulaklarına inanamadı

Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin ağır basması, muhalif isimleri de yavaş yavaş çark ettirmeye başladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23