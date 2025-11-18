Hedefleri şimdi de CHP’li Ersin Arıoğlu! Kılıçdaroğlu taziyesine gitti, sözcü şirketine vurdu

CHP içinde belediyelerden genel merkeze kadar uzanan yolsuzluk, rüşvet, ihale pazarlıkları ve para aklama tartışmaları sürerken Sözcü’nün dünkü gazete haberi dikkat çekti. Gazete, Delice–Çorum Hızlı Tren Hattı üzerinden hazırladığı dosyada, yıllarca CHP’de görev yapmış Ersin Arıoğlu’nun şirketini “kazık” söylemleriyle hedef aldı.

CHP’de milletvekilliği yapmış, partide saygınlığı bilinen Ersin Arıoğlu’nun şirketi Yapı Merkezi, gazetenin sert ifadelerle kurguladığı haberde “yüksek maliyet” ve “kamu zararına neden olmak” iddialarıyla gündeme getirildi.

Arıoğlu’nun 2023’teki vefatında CHP’nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunmuş; şirket de hem Cumhuriyet’e hem de Sözcü’ye ilan vermişti. Aradan geçen iki yılda aynı gazetenin bu kez aynı ismi hedef alması, “Sözcü yön değiştirdi” yorumlarına yol açtı.

TAZİYESİNE GİTTİKLERİ İSMİ ŞİMDİ HEDEF ALDILAR

Son aylarda CHP’nin peşini bırakmayan dosyaların ağırlığı ortadayken Sözcü’nün yönünü çevirerek CHP’li bir isme sert çıkış yapması, medya kulislerinde “CHP içindeki güç çatışması medyaya taşındı” yorumlarını güçlendirdi.

Sözcü’nün manşetindeki söylem, CHP’nin zaten içinden çıkmakta zorlandığı yönetim ve etik krizi tartışmasını daha da derinleştirdi.

Sözcü’nün manşetinde, Delice–Çorum Hızlı Tren Hattı üzerinden hazırlanan dosyada Yapı Merkezi ve YSE İnşaat öne çıkarıldı. Haberde kullanılan ağır başlıklar, teknik verilerin ötesine geçerek doğrudan şirketleri hedef alan bir dile dönüştü.

İddiaya göre Sözcü, projedeki bazı maliyet artışlarını “kazık” benzetmeleriyle Arıoğlu’nun şirketi hedef alındı.

CHP’DEKİ İÇ ÇATIŞMA SÜRÜYOR: ESKİ DÖNEM HEDEF ALINIYOR

CHP içinde ise farklı bir değerlendirme gündemde. Partililere göre:”Arıoğlu, Kılıçdaroğlu döneminin önemli isimleri arasında görülüyor. Sözcü’nün bu sert çıkışı, “Yeni yönetimle medya arasındaki mesafe mi açılıyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Haberin zamanlaması, Özgür Özel döneminde eski ekiplerin itibarsızlaştırıldığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Parti kaynakları, “Kılıçdaroğlu’nun taziyesine gittiği bir ismin şirketine böyle bir yayın yapılması rahatsızlık oluşturdu” değerlendirmesi yapıldı.

SÖZCÜ’NÜN ÇİZGİSİNDE KESİN KIRILMA

Sözcü’nün uzun yıllar CHP ile paralel bir yayın çizgisi izlediği bilinirken, kendi okur kitlesinin yakından tanıdığı bir CHP’li ismin şirketine yönelik bu çıkışı, gazetenin içeride yeni bir pozisyon aldığı yorumlarını güçlendirdi.

Sözcü’nün bu sert çıkışı ise hem CHP içinde hem medya kulislerinde “kırılma” olarak görülüyor.