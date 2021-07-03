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Ekonomi Hedefine bir adım daha yaklaştı! Kervan Gıda, Polonya’da şirket satın aldı
Ekonomi

Hedefine bir adım daha yaklaştı! Kervan Gıda, Polonya’da şirket satın aldı

Geçtiğimiz aylarda halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladıklarını ve bu konuda Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’yı bünyesine katmak için Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladığını duyuran Kervan Gıda, satın alma sürecini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:46:00 -
Hedefine bir adım daha yaklaştı! Kervan Gıda, Polonya’da şirket satın aldı

Kervan Gıda, KAP’a yaptığı açıklamada; yapılan detaylı görüşmeler kapsamında ZPC Otmuchów’un yüzde 64,93’lük hissesinin devredildiği Tornellon Investments isimli şirketin yüzde 100 hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın yüzde 26,95’lik hissesini aldığını duyurdu.

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