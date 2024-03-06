Hedef yabancı öğrenci sayısını artırmak! MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), uluslararasılaşma vizyonu kapsamında her geçen gün uluslararası öğrenci sayısını artırmaya devam ediyor.
GİBTÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerinde okuyan uluslararası öğrencilere, GİBTÜ tarafından özel kontenjan ayrılabilecek ve bu öğrenciler lisans/ön lisans programlarında öğrenim görebilecek.
Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ile GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından imzalandı. İmza töreninde Talim Terbiye Kurul Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, GİBTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feridun Bilgin, Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu da hazır bulundu.