Hedef, inovatif ürünler üretip dünyaya satmak

Kileci, “Türkiye’ye ait katma değeri yüksek ve inovatif ürünleri öne çıkarmayı hedefliyoruz. GAİB 2020 yılı kumaş ihracatı 816 milyon 235 bin dolar, Gaziantep 2020 yılı kumaş ihracatı 653 milyon 924 bin dolar. Özgün ve yenilikçi tasarımlarla bu alandaki gücümüzü daha da arttıracağımıza inanıyoruz” dedi. “Kumaş seçimi tasarımın başarısında çok önemli bir role sahip. Moda hareketlerinin geçmişine bakıldığında bunun birçok örneğini görmek mümkün” ifadelerini kullanan Kileci, şöyle devam etti: “Dünyayla birlikte tüketicilerin de tasarımcıların da öncelikleri değişiyor. Bizler de ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’yla bu önceliklere cevap verecek, yeni trendler oluşturabilecek, özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Kurum olarak eğitim ve seminerlere de çok büyük önem veriyoruz. 2.5 yıldır belirli periyotlarda eğitim programları düzenliyoruz. Online seminer olan webinar yöntemiyle eğitim vererek kariyerlerine katkı sunuyoruz. Son 2 yılda burs programı üzerinden verdiğimiz eğitimlerimiz de yüzde 94 doluluk oranıyla sürüyor. Kurum olarak Türkiye’de tekstil üzerine eğitim, seminer ve bursları çok iyi bir noktaya taşıdığımıza, eğitim konusunda çıtayı yükselttiğimize inanıyorum.”