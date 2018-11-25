Hedef 2 milyar dolar ticaret hacmi

Türkiye, Bangladeş ile ticaretini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara taşımak için önemli girişimlerde bulunuyor. Gerek ithalatı ve ihracatı gerek yatırımları artırmak için yapılan görüşmeler ile toplantılar devam ediyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Laura Gök, ihracatçıları yeni pazarlara açılmaya davet etti. Gök, “Örneğin Güney Asya’da Bangladeş gibi uyuyan bir dev var. Resmi rakamlara göre 160 milyon nüfuslu bu ülke ile ticaretimiz 1,1 milyar dolar. Uygun kararlar aldığımız, önemli adımlar attığımız takdirde bu rakamı 2020’de 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabiliriz” dedi.

Bangladeş’in inşaat, gıda, sağlık turizmi, ilaç gibi sektörlerde yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Gök, “Elimizi çabuk tutup bu dev pazardan aldığımız payı artırmalıyız” şeklinde konuştu.