He şunu bileydin alçak herif! Fetullah Gülen'den şok itiraf

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait son ses kaydı yayınlandı. Gülen, itiraf niteliğindeki sözlerinde, doğru bir çizgide hayatını sürdürmediğini belirtti. Örgüt üyelerine konuşan Gülen'in, "Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim" dediği duyuluyor. Gülen, şunları söyledi:

“Allah’tan başka bütün mülahazaları kafadan silip atmak icap ediyordu ama ihtimal ki onu yapamadık, ki bugün bunlara maruz kaldık. İnşallah sizler o boşluğu doldurursunuz. İnşallah katlanan katlana meseleyi yarınlara taşırsınız.”

Örgüt üyelerine vasiyette bulunan Gülen'in, örgütün sadece ABD merkezli kalacağını işaret etmesi de dikkat çekti.