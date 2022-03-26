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Gündem He şunu bileydin alçak herif! Fetullah Gülen'den şok itiraf
Gündem

He şunu bileydin alçak herif! Fetullah Gülen'den şok itiraf

FETÖ elebaşı Gülen, örgüt üyelerine yaptığı konuşmada itiraf gibi sözler sarf etti. "Çok doğru bir çizgide hayatını sürdürmediğini" belirten Gülen, örgüt üyelerine vasiyetinde yapının sadece ABD merkezli kalacağını da işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 15:47:00 -
He şunu bileydin alçak herif! Fetullah Gülen'den şok itiraf

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait son ses kaydı yayınlandı. Gülen, itiraf niteliğindeki sözlerinde, doğru bir çizgide hayatını sürdürmediğini belirtti. Örgüt üyelerine konuşan Gülen'in, "Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim" dediği duyuluyor. Gülen, şunları söyledi: 

“Allah’tan başka bütün mülahazaları kafadan silip atmak icap ediyordu ama ihtimal ki onu yapamadık, ki bugün bunlara maruz kaldık. İnşallah sizler o boşluğu doldurursunuz. İnşallah katlanan katlana meseleyi yarınlara taşırsınız.” 

Örgüt üyelerine vasiyette bulunan Gülen'in, örgütün sadece ABD merkezli kalacağını işaret etmesi de dikkat çekti. 

 

 

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