Tek tek sıraladı... Önder Özen'den transfer müjdesi: Finale yaklaştığımız 3 heyecanlandıran müjdesi var

-Buraya geldiğimizde, sayın başkana da söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü figürler bir araya geldi ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Ama öyle bir sezona giriyoruz ki... Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Herkesin aynı noktada olması, aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan başarılı olamayız. -Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var; aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız ve birlikte yürüyeceğiz. Sonrasında da yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz!