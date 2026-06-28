Prof. Dr. Hayati Develi 28 Şubat anısını anlattı! ‘Başörtülü öğrenci gelirse dersten atın’

Akit TV’de birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta dilbilimci Hayati Develi konuk oldu. Canlı yayında Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Develi, 28 Şubat sürecinde öğretmenlere, “Başörtülü öğrencileri dersten çıkarın” denildiğini söyledi. Kendilerinin mütedeyyin öğrencileri kolladığını belirten Develi, bazı öğretmenlerin ise hamaset odaklarının çağrılarını fırsat bilip aşırıya kaçtığını belirtti.

Prof. Dr. Develi’nin konuya dair açıklamaları şöyle:

BAŞÖRTÜLÜLERİN ÇIKARILMASI İSTENDİ

Yani biz öğrencilerimizi gözlüyorduk. Bu çocukların okula girememeleri, okulun kapısı önünde bekleşmeleri aylarca sürdü. Biz o çocukların yanından geliyoruz. Onlar oraya giremiyorlardı ve siz de bir şey yapamıyordunuz, bir çare üretemiyordunuz. Biz hocalara, “Başörtülü öğrenci gelirse dersten çıkaracaksınız” şeklinde baskı olurdu. Bana doğrudan bir baskı olmadı ama bu baskı genel olarak vardı.

FIRSAT BİLİP AŞIRIYA GİDENLER OLDU

Öğrenci sınava veya derse gelirse hiçbir şekilde onların çıkmasını istemedik, çıkarmadık da. Ama bunu yapanların olduğunu da duyduk. Bunu fırsat bilip daha aşırı şeyler yapanlar da oldu. Maalesef yaşanmaması gereken bazı nahoş olaylar yaşandı.

HER ŞERDE BİR HAYIR VAR

Evet, birçok kişi okulu bırakmak zorunda kaldı. Tabii her şerde bir hayır olur. Bu süreç bazı açılımlara da vesile oldu. Bu arkadaşların bir kısmı yurt dışına gittiler. Oralarda iyi okullarda okudular, yabancı dil öğrendiler. Daha sonra gelip önemli bir kısmı devletin çeşitli kademelerinde görev aldılar. Hem ideolojik duruşları daha da keskinleşti hem de kendilerini yetiştirip bilinçlendiler. Daha çok okudular...