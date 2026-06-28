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İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

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İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

İngiltere'de 72 yaşındaki Sharon Alexander, pastacı olarak çalışan, aktif yaşam süren ve ciddi bir hastalığı bulunmayan bir kadındı. Fakat hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül bir hastalığın belirtisi doktorlar dikkat çekti. Bazı hastalar tarafından kolayca gözden kaçırılabiliyor.

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Foto - İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Olay İngiltere'de yaşandı.İngiltere'de yaşayan 72 yaşındaki Sharon Alexander, pastacı olarak çalışan, aktif yaşam süren ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan bir kadındı. Ancak ilk başta sıradan bir sırt ağrısı sandığı belirti, yalnızca 72 saat içinde hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül bir hastalığın habercisi çıktı.

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Foto - İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Alexander, 13 Şubat günü işten eve döndüğünde kendisini aşırı yorgun hissediyordu ve şiddetli bir sırt ağrısından şikayetçiydi. Ağrının dinlenince geçeceğini düşünerek ertesi gün işe gitmemeye ve evde kalmaya karar verdi. Annesinin sağlık durumunu ilk başta hiç kimsenin önemsemediğini belirten kızı Scarlett Simpson, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Cumartesi günü babama, pazar günkü mesaisinden önce sadece biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bunun ciddi, hayati bir şey olabileceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Sadece ağır bir sırt ağrısı çektiğini düşünüyorduk." Ancak genç kadının ağrıları pazar günü dayanılmaz boyutlara ulaşınca, eşi zaman kaybetmeden ambulans çağırarak yardım istedi.

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Foto - İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Hastanede kabus gibi teşhis: Yumuşak dokuları yok ediyor Acil koduyla hastaneye kaldırılan Sharon Alexander’a yapılan kapsamlı incelemelerin ardından doktorlar korkunç teşhisi koydu: Nekrotizan fasiit. Tıp literatüründe nadir görülen ancak son derece agresif seyreden bu bakteriyel enfeksiyon, insan vücudundaki yumuşak dokuları çok hızlı bir şekilde tahrip ederek geriye dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor. İlk evrelerde halsizlik ve kırgınlık gibi tipik grip belirtileriyle ortaya çıktığı için hastalar tarafından kolayca gözden kaçırılabiliyor.

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Foto - İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Hastalığın teşhis edilmesiyle birlikte zamana karşı adeta bir savaş başladı. Doktorlar, enfeksiyonun vücuda daha fazla yayılmasını durdurabilmek adına acil bir operasyonla yaşlı kadının sağ bacağındaki ölü dokuları temizledi ve hastayı solunum cihazına bağlayarak yapay komaya soktu. Aileye, Sharon'ın hayatta kalmayı başarması durumunda bile bacağının kesilmek zorunda kalınacağı ve ömrünün geri kalanında 24 saat kesintisiz bakıma muhtaç olacağı bilgisi verildi.

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Foto - İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Ancak cerrahi müdahalelere ve yoğun antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun ilerleyişi durdurulamadı. Ertesi gün doktorlar, bakterinin tüm vücuda yayıldığını ve artık tıbbi olarak "en kötü senaryo" aşamasına geçildiğini aileye bildirdi. Hemşire olarak görev yapan kızı Scarlett, her şeyin inanılmaz bir süratle geliştiğini vurgulayarak, "Cuma günü hâlâ işinin başında, tezgahının arkasındaydı. Sadece birkaç gün sonra ise solunum cihazına bağlı, komada bir hastaya dönüştü. Yaşadıklarımız gerçeküstüydü, adeta uyanamadığımız bir kabusun içindeydik" dedi. Sharon Alexander, hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra, 16 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu. Gizemli ölümün arkasındaki şüphe: Sırtındaki bir batık kıl mı? Alexander ailesi, bu amansız enfeksiyonun tam olarak nasıl ve nereden başladığını henüz netleştirebilmiş değil. Sağlık ekipleri kesin kaynağı tespit etmekte zorlansa da uzmanlar son derece çarpıcı bir ihtimal üzerinde duruyor. Kendisi de bir sağlık çalışanı olan Scarlett, annesinin vücudunda görünür bir kesik, sıyrık ya da açık yara bulunmadığını belirterek; uzmanların sırt bölgesinde meydana gelen basit bir batık kılın enfeksiyona yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Hiçbir ön uyarı işareti almadan annelerini kaybetmenin derin öfkesini ve şaşkınlığını yaşadıklarını belirten Simpson, bu sinsi hastalığa karşı herkesin çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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