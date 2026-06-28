İngiltere'de genç yaşta kadın hayatını kaybetti: 'Yumuşak dokuları yok ediyor'... Duyanın keyfi kaçıyor

Ancak cerrahi müdahalelere ve yoğun antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyonun ilerleyişi durdurulamadı. Ertesi gün doktorlar, bakterinin tüm vücuda yayıldığını ve artık tıbbi olarak "en kötü senaryo" aşamasına geçildiğini aileye bildirdi. Hemşire olarak görev yapan kızı Scarlett, her şeyin inanılmaz bir süratle geliştiğini vurgulayarak, "Cuma günü hâlâ işinin başında, tezgahının arkasındaydı. Sadece birkaç gün sonra ise solunum cihazına bağlı, komada bir hastaya dönüştü. Yaşadıklarımız gerçeküstüydü, adeta uyanamadığımız bir kabusun içindeydik" dedi. Sharon Alexander, hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra, 16 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu. Gizemli ölümün arkasındaki şüphe: Sırtındaki bir batık kıl mı? Alexander ailesi, bu amansız enfeksiyonun tam olarak nasıl ve nereden başladığını henüz netleştirebilmiş değil. Sağlık ekipleri kesin kaynağı tespit etmekte zorlansa da uzmanlar son derece çarpıcı bir ihtimal üzerinde duruyor. Kendisi de bir sağlık çalışanı olan Scarlett, annesinin vücudunda görünür bir kesik, sıyrık ya da açık yara bulunmadığını belirterek; uzmanların sırt bölgesinde meydana gelen basit bir batık kılın enfeksiyona yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Hiçbir ön uyarı işareti almadan annelerini kaybetmenin derin öfkesini ve şaşkınlığını yaşadıklarını belirten Simpson, bu sinsi hastalığa karşı herkesin çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.