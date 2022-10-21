HDP’ye Hazine yardımı kesilsin!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline” geldiğini iddia ettiği HDP’ye Hazine yardımı alabilecek mi? Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası devam eden HDP’nin bu yardımı alıp/alamayacağı yüksek mahkemenin vereceği karara bağlı olacak.

539.5 milyon TL ödenecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı kapatma davası iddianamesinde, “Davalı siyasi partinin terör örgütü ile organik bağı nazara alındığında, hazine yardımının siyasi parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılabileceğinden, hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına” karar verilmesini de talep etmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulması ile siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı belli olurken, HDP’ye verilecek hazine yardım tutarı 539.5 milyon TL oldu.

Eronat: İçimi acıtıyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

“Bu partiye hazine yardımı verilmemesi gerekiyor. Hazine yardımı kesilmeli. Devletin aleyhine çalışan, askerin aleyhine çalışan, ülkenin aleyhine çalışan, terör örgütü PKK’yı kutsayan, sürekli PKK güzellemesi yapan, şehitlerimizle ilgili hiçbir hassasiyet göstermeyen bir partinin hazine yardımı alması canımı acıtıyor.” Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter de, şunları söyledi: “Bu millete, devlete düşman oldukları, bölücü oldukları gerçek. Durum böyleyken kucağımızda yılan mı besleyelim. Mutlaka bir çare bulunup verilmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bunlara verilen her lira Türk milletine kurşun olarak dönmektedir.”