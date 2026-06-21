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Gündem AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor
Gündem

AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor

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AK Parti’ye akın var! 5’i CHP’li 6 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye geçiyor

AK Parti'nin yarın Ankara'da yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısında 5’i CHP’li 6 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılması bekleniyor. Kulislerde yer alan iddialara göre 6 isme rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

CHP'den umudu kesen belediye başkanları peş peşe istifa ederek AK Parti’ye geçmek için sırada bekliyor. Son kulis bilgilerine göre, AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısında 6 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor. 

Şubat ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmanın ardından CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da yarın AK Parti'ye katılacak ekipte yer alması beklenirken, 31 Mart 2024 seçimlerine İYİ Parti çatısı altında giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yarın törenle AK Parti'ye geçmesi planlanıyor.

GÖLBAŞI, HAYMANA, NALLIHAN…

Geçen hafta Ankara'daki 4 CHP'li belediyenin AK Parti'ye katılacağı öne sürülmüş, söz konusu iddiaları yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanlamıştı. Pazartesi günü yapılacak törende Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması bekleniyor. 

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