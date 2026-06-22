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Gündem Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır
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Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır

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Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır

Büyük umutlarla Dünya Kupası’na katılan ancak sıfır çekerek büyük bir hayal kırıklığına yol açan A Milli Futbol Takımı’na tepkiler sürüyor.

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar da milli takıma çok sert sözlerle tepki gösterdi. “Önceleri ciddiye almamıştım. Ciddi ciddi milli takımımız için teşvik primi varmış” diyen Tayyar, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “İlhan Mansız ‘bizim zamanımızda prim yoktu, namus meselesi olarak görürdük’ diyor ya, milli formayı taşımanın gururuna paha biçilemez. Kusura bakmasınlar. Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek. Adını ilk defa kupada duyduğumuz ülke futbolcularının inanmışlığına bakıp utansınlar. Maalesef. Ahlaki çöküş hayatımızın her alanını içine alarak genişliyor. Üzücü”

İngiliz medyası tarafından 2026 Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçilen Türk Milli Takımı için 'Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu. Beklentiye göre turnuvanın en kötüsü oldular'' ifadelerine yer verilmişti.

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