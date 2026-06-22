Dünya Kupası’ndaki son maçımızın hakemi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın ABD ile oynayacağı son maçta Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile yapacağı D Grubu üçüncü ve son maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 26 Haziran Cuma günü Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve TSİ 05.00'te başlayacak müsabakada Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Alali olacak.
Milli Takımımız oynadığı iki maçı kaybederek Dünya Kupası’na veda etmişti.