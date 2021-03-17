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Gündem HDP'ye açılan kapatılma davasının ardından Yiğit Bulut'tan tokat gibi sözler
Gündem

HDP'ye açılan kapatılma davasının ardından Yiğit Bulut'tan tokat gibi sözler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, flaş ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 19:30:00 - 2021-03-17 20:01:59
HDP'ye açılan kapatılma davasının ardından Yiğit Bulut'tan tokat gibi sözler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, flaş ifadeler kullandı.

Bulut, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Parti ve milletvekili kılığına girmiş PKK’lılar büyük Türk milletinin yargısına hesap verecek Atatürk’ün kurduğu partinin PKK’lılara sahip çıkması ve büyük Türk milletinin Meclisinde korumaya kalkması kabul edilemez. Büyük Türk milleti her şeyi not ediyor.

Asker, polis, jandarma, öğretmen, hemşire, işçi, vatandaş... Bütün şehitlerimizin hesabı sorulacak... Kanları asla yerde kalmayacak."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli?

Biyografi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? Bekir Şahin nereli?

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Yorumlar

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