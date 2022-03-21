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Gündem HDP'nin sözde 'nevruz' etkinliğinde 'terör örgütü' propagandası! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem

HDP'nin sözde 'nevruz' etkinliğinde 'terör örgütü' propagandası! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:41:00 -
HDP'nin sözde 'nevruz' etkinliğinde 'terör örgütü' propagandası! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu. Alana gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı.

Tazyikli su ile müdahale

Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.

 

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