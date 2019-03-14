HDP'nin pankartı, üzerindeki bu yazı nedeniyle kaldırıldı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından Şanlıurfa'nın çeşitli yerlerine asılan "Li Diji Şer Aşiti" yazılı pankart, "Savaştan sonra barış bizimdir" anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.14 Mart 2019 Perşembe 16:16
Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve bilboardlar, 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı.
HDP, 31 Mart yerel seçim propagandası için kentin muhtelif yerlerine Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart ve billboard astı.
Savcılık harekete geçti
Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine HDP'nin seçim propagandası için kullandığı ve üzerinde Kürtçe 'Li Diji Şer Aşiti' yazılı pankart ve billboardlara 'Savaştan sonra barış bizimdir' anlamı taşıdığı ve TMK'nin 7'nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile el konulmasına karar verdi.
HDP tepki gösterdi
Hakimliğin kararının ardından il merkezi ve ilçelerde asılı olan afişler, polis ekiplerince kaldırılarak, el konuldu. Pankartların sökülmesine HDP yöneticileri tepki gösterdi.
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