HDP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu!

TBMM Başkanlığı seçimi öncesi son başvuru HDP’den geldi. HDP Meclis Başkan adayını belirleyerek, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ı gösterdi.

AK Parti aday olarak İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ı, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ı, İP İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’nu Meclis Başkanlığına aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP ise AK Parti adayı olan Binali yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.