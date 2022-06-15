HDP'nin kapısına kilit vurduracak gelişme! Hadi inşallah

"HDP'li vekillerin polise attığı yumruk, sabır taşlarının çatladığı, bardağın taştığı bir evreye geçilmesini getirmişe benziyor" ifadelerini kullanan Kurtuluş Tayiz, "Hiçbir demokrasi bu hadsizliği, bu kendini bilmezliği, bu zorbalığı kaldıramaz. O yumruk HDP'nin kapısına kilit vurdurur. Dünyanın neresinde olsa böyle bir siyasi partiye müsamaha gösterilmez. Batı'da bile!" dedi. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kandil'in talimatıyla sokaklara dökülen HDP'li vekillerin provokasyon peşinde oldukları her hallerinden anlaşılıyor. Kendileriyle konuşan polislere kasıtlı olarak sataşmaları ve yumruk atmaları bunu zaten açıkça gösteriyor.

6-8 Ekim 2014 "Kobani" olaylarında 37 vatandaşımız HDP'nin kışkırtması sonucu hayatını kaybetmişti. Şehirlerdeki çukur terörünün başlıca sorumlusu da HDP'ydi; o silahlar, şehirlere HDP üzerinden sokulmuştu.

Oysa 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çağrıyı resmi olarak HDP'nin yetkili kurulları yapmıştı.

2015'te başlayan "çukur terörü" olayları sırasında da başaktör HDP'ydi.

HDP, 15 Temmuz hain FETÖ darbesine zemin hazırlamak için elinden gelen her şeyi yaptı.

Buna rağmen, evet, tüm bu süreçlere rağmen HDP siyasi bir parti olarak varlığını devam ettirdi. Ne kapatma davası açıldı ne bir şey...

Ta ki 2021'e kadar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değişince, HDP'ye kapatma istemiyle dava açıldı.

Anayasa Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava hâlâ savunmaların alınması aşamasında.

Fakat Kandil'in talimatıyla sokaklara dökülüp polis yumrukladıklarına göre HDP'liler kapatma davasıyla ilgili olarak herhangi bir endişe içinde değiller.

Bir şekilde -görüldüğü gibi- son derece rahatlar; kendilerine kapalı kapılar ardında nasıl bir söz verildiyse artık...

CHP'ye mi güveniyorlar, FETÖ'ye mi, bilinmez...

Ne var ki, HDP'li vekillerin polise attığı yumruk sabır taşlarının çatladığı, bardağın taştığı bir evreye geçilmesini getirmişe benziyor.

Devlet katından gelen sert mesajlar da buna işaret ediyor.

Ayrıca hiçbir demokrasi bu hadsizliği, bu kendini bilmezliği, bu zorbalığı kaldıramaz. Bütün hoşgörü kapılarını kapattırır. Hem terör örgütünü sahiplenen taleplerle sokağa dökülecekler hem de polis yumruklayacak, olay çıkaracaklar! O yumruk HDP'nin kapısına kilit vurdurur. Dünyanın neresinde olsa böyle bir siyasi partiye müsamaha gösterilmez. Batı'da bile!"