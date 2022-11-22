HDP'nin kapatılma davasında sıcak gelişme

HDP hakkında açılan kapatma davasında kritik bir sürece giriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), partiye verdiği ek savunma süresi 25 Kasım'da dolacak. AYM, artık "sözlü savunma" aşamasına geçecek.

HDP'ye Verilen ek süre 25 Kasım'da doluyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında açtığı kapatma davasında yargılama, iddianamenin 21 Haziran 2021'de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlamıştı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı tarafından dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 26 Ekim'de 30 gün ek süre vermişti. Bu sürenin dolacağı 25 Kasım'da HDP'nin ek savunmayı AYM'ye sunacağı öğrenildi.

HDP için sözlü savunma süreci başlıyor

HDP'ni kapanma davasındaki "ön savunma" aşaması tamamlanarak, sözlü yargılama aşamasına geçilecek. AYM tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddialarını bu kez sözlü olarak dile getirecek. HDP yöneticileri ile siyasi yasak istenen partinin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimler ise sözlü savunma yapacak.

Sözlü savunmadan sonra kapatma talebi görüşülecek

Bütün sürecin ardından AYM Başraportörü, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri inceleyerek esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.