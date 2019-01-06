HDP'nin ittifak yapacağı partiler belli oldu. Partinin yarın resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

İttifakın deklare edileceği toplantıya Kürt siyasi, düşün, sanat ve edebiyat dünyasından isimler ile kurum temsilcileri davet edildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de katılımıyla Diyarbakır'da bir basın toplantısı ile ortak deklarasyon açıklanacak.

7 parti var

Ortak deklarasyon açıklayacak parti ve hareketler şöyle: Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T).