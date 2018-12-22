HDP'nin hazineden para alması haramdır

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Destici, 2019 yılı bütçesinin 5 katından fazlasının 35 yıldır terörle mücadele uğruna dağlara gömüldüğünü söyledi.

"Hala ders almamış gibi, konuşmamı protesto için salondan çıkan PKK'nın siyasi uzantılarına Hazineden vermeye devam ediyoruz," diyen Destici, şöyle devam etti:

Bu bir kere vallahi de haramdır, billahi de haramdır. Bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekiyor. Bunlara verilen Hazine yardımı nasıl ki belediyelerden PKK'ya aktarılmışsa devletin Hazinesinin de bir kısmı PKK'ya aktırılmaktadır. Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi. PKK'yı lanetlemeyen hiç kimsenin burada rakamları diline dolaması asla kabul edilebilir değil.

PKK 'nın siyasi uzantılarına para vermek haramdır

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Destici, ''Biz 2019 bütçesinin 5 katından fazlasını otuz beş yıldır Kandil uzantılarıyla mücadele uğruna dağlara gömüyoruz ve hâlâ hiç ders almamış gibi, bugün benim konuşmamı protesto etmek için salonu terk eden PKK'nın siyasi uzantılarına hazineden vermeye devam ediyoruz. Bir kere, bu, vallahi de haramdır billahi de haramdır ve bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekir'' dedi.