0553 313 94 23

HDP'nin hazineden para alması haramdır

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici “PKK'nın siyasi uzantılarına hazineden vermeye devam ediyoruz. Bir kere, bu, vallahi de haramdır billahi de haramdır ve bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekir'' dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 08:05
HDP'nin hazineden para alması haramdır

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Destici, 2019 yılı bütçesinin 5 katından fazlasının 35 yıldır terörle mücadele uğruna dağlara gömüldüğünü söyledi.

"Hala ders almamış gibi, konuşmamı protesto için salondan çıkan PKK'nın siyasi uzantılarına Hazineden vermeye devam ediyoruz," diyen Destici, şöyle devam etti:

Bu bir kere vallahi de haramdır, billahi de haramdır. Bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekiyor. Bunlara verilen Hazine yardımı nasıl ki belediyelerden PKK'ya aktarılmışsa devletin Hazinesinin de bir kısmı PKK'ya aktırılmaktadır. Eğer biz 35 yılda bir trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, bugün tek başına milli gelirimiz en az 20 bin dolar seviyesinde olabilirdi. PKK'yı lanetlemeyen hiç kimsenin burada rakamları diline dolaması asla kabul edilebilir değil.

PKK 'nın siyasi uzantılarına para vermek haramdır

TBMM Genel Kurulu'nda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde şahsı adına söz alan Destici, ''Biz 2019 bütçesinin 5 katından fazlasını otuz beş yıldır Kandil uzantılarıyla mücadele uğruna dağlara gömüyoruz ve hâlâ hiç ders almamış gibi, bugün benim konuşmamı protesto etmek için salonu terk eden PKK'nın siyasi uzantılarına hazineden vermeye devam ediyoruz. Bir kere, bu, vallahi de haramdır billahi de haramdır ve bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekir'' dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 08:05
  1. Ankara
  2. Hazine
  3. pkk
  4. destici
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’de hükümet kapatma nedir?
    1. ABD’de hükümet kapatma nedir?
    2. Özhaseki'den jest! Kendi cebinden..
    3. Netanyahu Trump'ı vazgeçirmek için..
    4. ABD'de hükümet kapandı
    5. FARC muhaliflerinin elebaşı Guacho..
    6. ABD'de federal hükümet bir kez daha..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. HDP'nin hazineden para alması haramdır
    9. ABD’de federal hükümet, Meksika..
    10. İsrail askerleri Gazze'de 3..
    11. ABD'de büyük kriz! Borsa sert çakıldı
    12. En uzun gecede eller tetikte
    13. Korkudan tutuştular... 5 başkente..
    14. 'Bu karar İsrail'in suratına atılmış..
    15. Bahçeli'den sert tepki! 'Eğer MHP'li..
    16. 'Savunmada değil taarruzdayız'
    17. 22 bin tır ve 5 bin uçak dolusu silah..
    18. Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    19. MEB o iddiaları yalanladı!
    20. İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı!..
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost