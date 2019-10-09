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HDP'nin alçak yalanına AK Parti'den sert tepki: Tipik bir PKK taktiği!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili provakatif ve yalan haber üreten HDP'ye çok sert tepki gösterdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:19
HDP'nin alçak yalanına AK Parti'den sert tepki: Tipik bir PKK taktiği!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Operasyon bölgesinin dışındadır"

HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye’nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır.

"Tipik bir PKK taktiği"

Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye’nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye’nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

"Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"

PKK/YPG/PYD’nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir.

"Tüm mazlumların koruyucusu Türkiye'dir"

Kim ne derse desin, operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusu Türkiye’dir. Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden kurtuluşu TÜRKİYE sayesinde olacaktır. Türkiye tüm dini grupların güvenliğini sağlayacaktır.

"Barış Pınarları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır"

Suriye’de YPG/PYD’nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK’nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." dedi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:19
  1. Ömer Çelik
  2. AK Parti
  3. HDP
  4. PKK taktiği

YORUM YAZ

  • Osmanlı Osmanlı 11 dk önce
    Sankihdpkk lılar müslüman , TSK nın vurduğu yerde bulunan kim varsa onlarda teröristtir .
  • OvalıOvalı16 dk önce
    Çok değerli Türk kardeşlerim, su Suriye işini inşallah hal ederiz. Sıra aniran hdp lilere gelecek , şimdilik anirin inşallah hakkınızda bu millet gelecektir. bekleyin
  • ÖmerÖmer22 dk önce
    Bülent Arınç ne haber?
  • HadraHadra25 dk önce
    TBMM ne güne duruyor? Derhal bu HDP yihemen ve behemahal derhal kapatması için acil toplanmalı ve gereğini yapmalıdır. Bu İşinciddiyeti nerde? Artık bu HDP bir Terör örgütüdür. Mebusları derhal düşürülmelidir. Türkiyenin Bağımsızlığını Tehdit bu örgüt hiç zaman kaybetmeden kapatılmalıdır. Gazi Meclis Görevini yerine getirmeleidir.
  • ÖnderÖnder26 dk önce
    Kara Harekatı başladı. Uyuyor musunuz?
  • ahmetahmet35 dk önce
    HDP=PKK=Turkiye icin guvenlik sorunu/dusman oldugu hususunda yeni bir delil daha... buna parti denmez veya siyasi mugalefet denmez ... ne mal olduklari izah gerektirmiyor

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