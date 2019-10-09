HDP'nin alçak yalanına AK Parti'den sert tepki: Tipik bir PKK taktiği!

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Operasyon bölgesinin dışındadır"

HDP, kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğunu söylüyor. Bu mahalle Türkiye’nin harekat ve operasyon bölgesinin dışındadır.

"Tipik bir PKK taktiği"

Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye’nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye’nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

"Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"

PKK/YPG/PYD’nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK’nın sicilidir.

"Tüm mazlumların koruyucusu Türkiye'dir"

Kim ne derse desin, operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusu Türkiye’dir. Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden kurtuluşu TÜRKİYE sayesinde olacaktır. Türkiye tüm dini grupların güvenliğini sağlayacaktır.

"Barış Pınarları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır"

Suriye’de YPG/PYD’nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK’nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." dedi