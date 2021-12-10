HDP'liler yasta, devlet hedefte! Cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü

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6-8 Ekim Kobani olaylarında Dargeçit'te sokak eylemlerine katılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski yöneticisi Garibe Gezer, tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Cenazesini almaya gelenler provokasyon yaptı!

Garibe Gezer'in cenazesini Ali Tıp'tan almaya gelen yakınları, "Şehit Garibe" sloganları atarak provokasyon yaptı. Emniyet güçleri Gezer'in yakınlarının taşkınlık yapmasına izin vermedi.

HDP'liler yasa boğuldu!

Terör sevici HDP'liler, "terör tutuklusu" Garibe Gezer'in ölümü ile yasa boğuldu.

TBMM'de konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gezer'in işkence gördüğünü iddia ederek, iktidarı hedef aldı. Beştaş, "Garibe Gezer’in ölümü şüpheli ölümdür. Genç bir kadının cezaevinde tecavüz edilmesine, şiddet görmesine, darp edilmesine, savcılığa, İnfaz Hakimliği’ne müracaat etmesine rağmen hiçbir işlem yapmayanların bu ölümün altında imzaları var." dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise "Andolsun bütün işkenceciler ve zalimlerden hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemde, Garibe Gezer'in neden tutuklu olduğuna ilişkin bir haber yayınlayan PKK yandaşı Yeni Yaşam, 6-8 Ekim Kobani olaylarında yaşananları anlatırken, Mardin'in Dargeçit ilçesinin "Kürdistan"da olduğunu söylemişti:

"Kürdistan’ın birçok şehrinde olduğu gibi Dargeçit’te de 11 Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile kenti terk etmeyenler hakkında peş peşe açılan soruşturmalardan nasibini alan Garibe, 3 Mart 2016’da Kütahya’da okuyan kardeşinin yanına gittiği sırada gözaltına alınıp tutuklanacaktı."