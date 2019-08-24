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HDP’liler tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını öne süren annenin, oturma eylemi sürüyor

Diyarbakır’da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ın (22), HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:50
HDP’liler tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını öne süren annenin, oturma eylemi sürüyor

Diyarbakır’da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ın (22), HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Kayıp olduğu öne sürülen Mehmet Akar’ın nişanlısı K.T., polise verdiği ifadede ise zorla değil, aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi.


Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar, çarşamba günü çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP İl Başkanlığı’ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, çarşamba günü Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki HDP il binasına geldi. Burada HDP yöneticileri ile görüşen anne Akar, oğlunun en son buraya geldiğini ve neredeyse hemen getirilmesini istedi. Anne Akar, oğlunun parti binasında olmadığını, görmediklerini belirten HDP’li yöneticilerin bu sözleri üzerine HDP il başkanlığının olduğu binanın ana giriş kapısı önünde oturma eylemi başlattı.


Oturma eyleminin 3. gününde anne Hacire Akar’a aile fertlerinin de içinde bulunduğu 5 kadın daha destek vermek üzere HDP il binasının ana giriş kapısının önünde yere serdikleri halıda oturma eylemlerini sürdürüyor.



Mehmet Akar’ın Nişanlısının ifadesi ortaya çıktı


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar’ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. ise zorla nişan iddialarının doğru olmadığını, aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını belirterek şunları söyledi:


"Nişanlım ile en son kaybolduğu 21 Ağustos 2019 tarihinde buluştuk. Mehmet beni ikametimden babasının aracı ile almaya geldi. Geldiğinde üstü kirli ve ıslaktı. Kendisine ’Nerede ıslandın üstün kirlendi?’ diye sorduğumda havuza gittiğini söyledi. Ben de havuza kıyafetle mi gittin diye sorunca bir şey demedi ve konu kapandı ben de pek üstelemek istemedim. Arabayla yeni stadyum civarına gittik ve araçtan inmeden arabada oturduk konuştuk. Ne ben ne de nişanlım Mehmet Akar zorla bir evliliğe yönlendirildik. Sevgi üzerine bir evlilik yapma hayali ile nişan yaptık. Yaptığımız hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak gibi bir konu geçmedi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu".


Nişanlısı Mehmet Akar ile son görüşmelerindeki ayrıntılara da değinen genç kız, ifadesinde şöyle devam etti:


"Son görüşmemizde dikkatimi çeken başka bir ayrıntıysa sırt çantasıydı. Sırt çantasını açıp bakmadım ancak elime alıp baktığımda çok ağır değildi, sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı. Mehmet’in elinde kırmızı renkli bir telefon vardı. Hatta bu telefonda çiçek desenli bir kılıf takılıydı. Ben bu telefonun kime ait olduğunu sorduğumda gözaltına alınan bir arkadaşının olduğunu başka bir arkadaşının da bu telefonu sahibine vermesini istediğini söyledi ve götürüp ona teslim edeceğini söyledi. Akşam saat 18.00 civarında beni evime bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra kendisini tekrar aradığımda telefonu kıza verdiğini ve arabayı yıkamacıya götürdüğünü söyledi. Sonrasında da herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım".

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:50
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