HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacakmış!

24 Haziran seçimlerinde CHP oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekillerinin tek gündemi teröristbaşı Abdullah Öcalan.

Provokasyon peşinde olan HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" diyerek açlık grevleri yapıyor. Son olarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde; Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, açlık grevi kararı almıştı.

2 gün sürecek

Şimdi de Pervin Buldan ile birlikte 10 milletvekili Meclis'teki açlık grevini yarın başlatacaklarını duyurdu. Kandil'in partisi açlık grevinin 2 gün süreceğini açıkladı.

Açlık grevine CHP'li vekillerin destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar CHP cehpesinden bir açıklama gelmedi.