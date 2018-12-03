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HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacakmış!

Aralarında Pervin Buldan'ın da olduğu Kandil'in 10 vekili teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" için açlık grevi yapma kararı aldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:38
HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacakmış!

24 Haziran seçimlerinde CHP oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekillerinin tek gündemi teröristbaşı Abdullah Öcalan.

Provokasyon peşinde olan HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" diyerek açlık grevleri yapıyor. Son olarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde; Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, açlık grevi kararı almıştı.

2 gün sürecek

Şimdi de Pervin Buldan ile birlikte 10 milletvekili Meclis'teki açlık grevini yarın başlatacaklarını duyurdu. Kandil'in partisi açlık grevinin 2 gün süreceğini açıkladı.

Açlık grevine CHP'li vekillerin destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar CHP cehpesinden bir açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:38
  1. CHP
  2. Kandil
  3. teröristbaşı Abdullah Öcalan
  4. Figen Yüksekdağ
  5. Pervin Buldan

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus168 dk önce
    BU DEVLETİN VERGİLERİNDEN YETİMİN HAKKI OLAN PARALARDAN ALDIĞINIZ MAAŞLAR VE İMKANLAR HARAM ZIKKIM OLSUN, BURNUNUZDAN GELSİN İNŞAALLAH. ALEMLERİN SAHİBİ BÜYÜK ALLAHIM HEPSİNİ KAHRI PERİŞAN ET.
  • RiyakarRiyakar44 dk önce
    Fol yok yumurta yok CHP nerden çıktı. Destek konusunda açılım süreci uzmanları daha yakın görünüyor!.. Hatta TC ibaresine HDP ile ortalaşa karşı çıkan MHP yi de Öcalana destek konusunda ihmal etmemek lazım.
  • ServetServet47 dk önce
    Gönülleri onlarla ama oy için ayrı duracak bu hainler müslüman lardan oy alma uğruna ama biz bunları iyi tanıyoruz
  • cemilcemil47 dk önce
    Allah rızası için oruç tutmayanlar sözde liderleri için aç kalacaklarmış çokta umurumdaydı Toprağın altında hesap çetin
  • Yunus16Yunus1648 dk önce
    AMERİKANIN DOĞURDUKLARI, YALANDAN KEBAPLA LAHMACUNLA AÇLIK GREVİ YAPMAYIN, SADECE SU İLE 41 GÜN YAPIN. AMERİKANIN ÇOCUKLARI
  • Talha Talha 54 dk önce
    Geberin, çünkü sizin ıslah olacak durumunuz liyakatiniz yok. Rabbım de nasip etmiyor size....
  • Ali K.Ali K.55 dk önce
    Bunlar milletvekili değil, PKK vekili. Dolayısıyla bunları uçağa koyup kandilin üstüne gelince uçaktan atmak suretiyle ait oldukları yere göndermek lazım.
  • Ali KOÇAli KOÇ57 dk önce
    "CHP'NİN KATILIMI BEKLENİYOR" diyerek algı yaratmaya çalışıyorsunuz ya; EĞER CHP BU AÇLIK GREVİNE KATILMAZSA ŞEREF_SİZSİNİZ...
  • AyhAyh58 dk önce
    Geberene kadar yapın .millet kurtulsun
  • Yusuf Yusuf 59 dk önce
    Gebersinler arti cehenneme kadar yollari var.
  • ihsihs1 sa önce
    Geb.rsinler
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    hepsini tıkın içeri chpkk da dahil. bunlar hep dışardan köstekleniyor tc ye bilhassa yahudilerin içimizdeki pislikleribunlar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Ey Büyük Allah'ım bunlar bu süreçte açlıktan toplu olarak bir geb.rseler ya. Değme memleketimizin keyfine...
  • cccccc1 sa önce
    Açlık grevi yapın besili hınzır gibi şişmişsiniz kilo verirsiniz.
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