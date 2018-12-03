HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık grevi yapacakmış!
Aralarında Pervin Buldan'ın da olduğu Kandil'in 10 vekili teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" için açlık grevi yapma kararı aldı.03 Aralık 2018 Pazartesi 14:38
24 Haziran seçimlerinde CHP oylarıyla Meclis'e giren Kandil'in vekillerinin tek gündemi teröristbaşı Abdullah Öcalan.
Provokasyon peşinde olan HDP'liler "Öcalan'a özgürlük" diyerek açlık grevleri yapıyor. Son olarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde; Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, açlık grevi kararı almıştı.
2 gün sürecek
Şimdi de Pervin Buldan ile birlikte 10 milletvekili Meclis'teki açlık grevini yarın başlatacaklarını duyurdu. Kandil'in partisi açlık grevinin 2 gün süreceğini açıkladı.
Açlık grevine CHP'li vekillerin destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar CHP cehpesinden bir açıklama gelmedi.
YORUM YAZ