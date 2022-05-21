HDP’li vekiller şimdi de terörist başı Öcalan’ın evini kullanıyorlar!

Göksel Çağlav Ankara

Terörist başı Öcalan’ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulmasını protesto etmek için yasadışı yürüyüş düzenleyen grup güvenlik güçleri ile karşı karşıya getirildi. PKK’nın elebaşı bebek katili Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum tarihi nedeniyle başlatılan gösterilere HDP devam ettirmek için yine terörist başı Öcalan’ın evini kullanıyor.

Yine gerginlik çıkarmaya çalıştılar!

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP bebek katili Öcalan’ın tutuklu bulunmasını protesto amacıyla yine terörist başının doğduğu Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gösteri yürüyüşü düzenleyerek gerginlik çıkarmaya çalışıyor.

Yasadışı yürüyüşe güvenlik güçleri önlem alarak uyarılarda bulunurken, HDP Urfa Milletvekili olan Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan yürüyüşe katılanları evde karşıladı.

Güvenlik güçlerinin genel uygulama noktasından yapılan uyarılara saldırgan bir şekilde karşılık veren HDP’li grup ile polis yetkilileri arasında uzun süre münakaşa yaşandı. Bu tür eylemlerin devam edeceğine vurgu yapan Ömer Öcalan yürüyüşe katılanlara yönelik yaptığı açıklamada, “Ne zaman isterseniz bu kapı size açıktır. Bu halkın evidir” dedi. HDP’nin öncülüğünde 4 Nisan’da da yine yürüyüş gerçekleştirilmiş yürüyüşe katılanlar ile güvenlik güçleri karşı karşıya getirilmişti.