HDP'li vekilden İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret!

Terör sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de yaptığı konuşmada dini hükümlere ve Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerde bulundu.

Kandil gecesi yaptı

Ersoy'un yaptığı konuşmanın Regaip Kandili gecesi olmasının planlı olabileceği de gündeme gelirken, Ersoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.

İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret

HDP'li Oya Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin: HDP'li bu şahıs, TBMM çatısı altında, aziz ve mübarek Regaib Gecesi'nde (belki de özellikle bu gecede) ecdadımıza, dinimize, dinimizin hükümlerine yönelik çirkin hakaretlerde bulundu. İslam'a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar.

Abdulkadir Özel: Bu zihniyetle mücadele edeceğiz

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel: İnsanlık tarihi; son şulesi 1500 yıl önce beşeriyeti aydınlatan “Nur”u, ağızlarıyla söndürmeye kalkışanların hezimeti ve helakıyla dolu… Bu arkaik gerici zihniyetle mücadele, siyasetimizin değil, varlığımızın gereğidir!