HDP'li vekil, teröre tepki eylemine engel olmaya kalktı

Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin il binası önünde eylem yaptı. Fakat HDP Şırnak Milletvekil Nuram İmir ve bir grup bu eyleme engel olmaya çalıştı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek eylem yaptı. Yoğun güvenlik tedbirleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ellerinde Türk bayrakları ile 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şırnaklı kadınların 8'inci haftadaki eylemi, yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemi ile yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. HDP'li vekil Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grubun engelleme girişimine rağmen Şırnaklı kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini gösterdi.

"Çocuğumuzu bize, devletimize düşman ettiler"

7 sene önce 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Veysi Kartal için HDP binası önüne gelen Sakine Kartal, "Çocuklarımızı götürdüler. Ellerine taş verdiler. Yuvamızı yıktılar. Allah onların da yuvasını bozsun. Niye bize ve çocuklarımıza böyle düşman oldular. Çocuklarımız üzerinden ticaret yapıyorlar. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Ciğerimizi yaktılar. 7 senedir oğlumu götürdüler. Bizim bu mücadelemiz çocuğumuzu kaçırıp satanlara karşıdır. Çocuğumuzu bize, devletimize düşman ettiler. Veysi'm evine gel. Veysi'm devlet sana bir şey yapmaz. Gel devletine teslim ol" ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristler tarafından 7 sene önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini anlatan Emine Üstek de, "Oğlumun gelmesini istiyorum. HDP oğlumu götürdü. Yürüyecek halimiz kalmadı. Kahırdan öldük. Ne gecemiz ne gündüzümüz var" dedi.