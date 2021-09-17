HDP’li vekil PKK’nın çantacısı olmuş

Göksel Çağlav Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı HDP’nin kapatılma davasının iddianamesinde HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar’ın terör örgütü PKK’ya çantacılık yaptığı ortaya çıktı. Dava kapsamında HDP, zaman kazanmak için 4 ay ek süre isterken, AYM parti için 60 günlük, hakkında siyasi yasak istenenler için ise 30 günlük süre tanıdı.

PKK kadrosundan Meclis’e

Eylül ayı başında savunmasını vermesi gereken isimlerden HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar hakkında iddianameye yansıyan örgüt adına faaliyetler arasında çantacılık (Para taşıma) işi de bulunuyor. Gizli Tanık Ulaş’ın, “Öcalan’ın ‘HDP içinde PKK’lı sayısının az olduğu’ eleştirisi sonrası HDP içerisinde PKK kadrosundan Tayip Temel, Pero Dundar, Alican Önlü, Musa Farisoğulları, Dilan Dirayet Taşdemir ve Fatma Kurtulan seçildi ve milletvekili olarak faaliyet göstermeye başladılar” dediği Dundar’ın, çok sayıda eylem ve etkinlik içinde olduğuna yer verildi.

Para taşıma işini de yürütmüş

Dundar’la ilgili bölümde, “PKK/KCK adına pek çok eylem içerisinde bulunan M.A., İ.G., F.B., K.A. ve K.M.P. isimli şahıslardan aldığı paraları, örgüt içerisinde faaliyet yürüten Z.B., A.C. ve P.I. adlı şahıslara aktardığı, bu şahıslarla hiçbir ticari ve akrabalık bağı bulunmadığı, kendisinin de bu yapılanmada sorumlu düzeyde görev yaptığı, örgüt adına hareket ederek eylemleri finanse ettiği” belirtildi.

