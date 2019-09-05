0553 313 94 23

HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış

HDP’li Ahmet Türk’ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:35
HDP’li Türk döneminde belediyenin özel kalem bütçesinden 514 bin lira harcanmış

HDP’li Ahmet Türk’ün, bağımsız belediye başkanlığı döneminde HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyete Mardin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 514 bin TL özel kalem harcaması yaptığının faturaları ortaya çıktı. Öte yandan KHK ile terör propagandası terör örgütünü övdükleri için yayın yasağı olan ve kapatılan gazetelere HDP Mardin Büyükşehir Belediyesinden ödenek ayrıldığının faturaları görüntülendi.


İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, 2014- 2016 yılları arasında HDP ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyeti için toplamda 500 bin lirayı bulan harcamalar yaparak faturaların heyetlerinin geldiği günlerin dışında farklı tarihlerde kesilerek belediye bütçesinden toplamda 514 bin TL ödeme sağlandığının faturaları ortaya çıktı.



Selahattin Demirtaş’a kahve ve badem şekeri ziyafeti


Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı bir çok yabancı heyetinin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğü bütçesinden yaklaşık 514bin lira harcama yapılırken, 2015 yılında Demirtaş ve beraberindekilere belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği tespit edildi.


Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve Ahmet Türk tarafından 2019 yerel seçimlerinde yeniden göreve getirilen A.D.’nin oteli de sık sık yemek verilen yer arasında yer alırken, A.D.’nin o dönem milli eğitimde öğretmenlik yaptığı ve hakkında bir çok soruşturma olduğu da iddia ediliyor.


Faturalar arasında merkezi Kızıltepe’de bulunana Elit Güzellik, Fotoğrafçılık ve Organizasyon şirketi adına yemek bedeli için 45 bin lira ödeme yapıldığı yer aldı. Görevden alınmadan önce CHP’li heyete bin kişilik restoran olmayan ilçede 50 bin TL’lik fatura kesildi. 11 Kasım 2016 tarihinde faturalar arasında görevden alınmadan hemen önce CHP’li heyeti ağırlayan Ahmet Türk, Derik ilçesinde CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Fatma Belgin Gökçe ve Bursa Mimarlar ve Peysaj Odası Başkanı ile yemek programı düzenlendiğini belirterek bin 46 kişiye 49 bin 141 TL’lik fatura kestirdiği ortaya çıktı.



Kapatılan gazetelere reklam yağmış


Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin aralarında kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin yer aldığı KHK ile kapatılan terör örgütü yandaşı gazetelere verdiği reklam ve ilanlara ilişkin faturalar da yer alırken, 2 yıl içinde sadece özel kalem müdürlüğü harcamalarında yemek, kahve ve HDP’li, CHP’li heyetlerin ağırlanmasına 514 bin TL harcadığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:35
  1. fotoğraf
  2. fotoğrafçılık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    1. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    2. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    3. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    4. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    5. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    6. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    7. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    8. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    9. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    10. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    11. Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig..
    12. Esnaf Odaları Birlik Başkanı..
    13. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    14. Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve..
    15. Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı..
    16. Kayseri yeni eğitim öğretim yılına..
    17. Sultangazi’deki cinayetin zanlısı..
    18. Milli kaleciye milli görev
    19. Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu..
    20. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata..
    21. Gelir testi nereden yapılır? Gelir..
    22. Avrupa şampiyonunun adı üst geçide..
    23. Dink cinayeti davası
    24. Fuarın en güzeli "Sarıkız" seçildi
    25. CHP'den "yeni eğitim öğretim yılı"..
    26. Asansörü 12 günde yıkamadılar
    27. Başkan Demirtaş: “Halkımızın huzuru..
    28. Yozgat’ta 10. Gıda Tarım ve..
    29. Karabük'te saman yüklü kamyonda..
    30. Domaniç’te nesli tükenme tehlikesi..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'