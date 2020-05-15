HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den bir itiraf daha

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

İYİ Parti-HDP iş birliğinin deşifre olmasının ardından, akıllara Sırrı Süreyya Önder'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği sözler geldi.

"Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki, 'bu bize zarar verir"

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, şu ifadeleri kullanmıştı:

"MHP'nin kapı önüne bıraktığı adayı alacak, Ankara'ya aday edecek, hiç ömründe sol adına hiçbir müktesebatı ve bir icraatı olmayan adayı İstanbul'a inşaatla övünen, gökdelenle övünen bir aday."

"Ağır konuşmuyorum, gerçeği söylüyorum. Bu tabanı bununla aldatmanın bedelini ağır ödeyecekler. Biz 'seçim için güç birliği yapalım, ama kamuya da açık olsun.' Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki 'bu bize zarar verir."

"Bunlar ne diyorlar; 'bizi destekleyin ama kimse görmesin.' Bu ne kadar ayıp ve zelil bir yaklaşım."