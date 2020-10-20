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Gündem HDP’li Milletvekili hakkında soruşturma açıldı!
Gündem

HDP’li Milletvekili hakkında soruşturma açıldı!

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası içinde eyleme başladığı günden beri nöbet tutan gözü yaşları annelere ve dağa kaçırılan çocuklarına hakaret ettiği gerekçesi ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:10:00 - 2020-10-20 13:22:39

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken; HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, "Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi?" şeklinde hakaretlerde bulunmuş ve yaşanan gerginlik polislerin araya girmesi ile son bulmuştu.

Gelen son dakika haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası içinde gözü yaşları annelerin eyleme başladığı günden beri nöbet tutan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Trabzonlu Eren Bülbül'ü şehit eden leşlerin cenazesine katıldığı skandal fotoğrafı ortaya çıkmıştı.


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