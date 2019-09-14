HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak terör propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı. Güven, geçtiğimiz günlerde PKK'yı destekleyen açıklamalarda bulunarak "çatışma ve savaş oalcak" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın propagandası yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma açıldı. PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil geçtiğimiz günlerde provokatif açıklamalarda bulunmuş ''çatışma ve savaş olacak'' demişti. Skandal sözler Diyarbakır'da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınılmasını hazmedemeyerek, kayyum atamaları hakkında küstah açıklamalarda bulundu ve terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulundu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" dedi..

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