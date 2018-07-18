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HDP'li isimlere hapis cezası

Şanlıurfa'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan DBP'li eski belediye başkanları ve HDP'li yöneticilerinde aralarında bulunduğu 14 kişiye hapis cezası verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
HDP'li isimlere hapis cezası

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıklardan DBP 'li eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş ile eski Ceylanpınar Belediye Başkanı İsmail Arslan, eski Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Burun, eski HDP İl Başkanı Adnan Etli ve yardımcısı Asuman Yaman, eski HDP Haliliye İlçe Başkanı Halit Yıldıztekin, eski DBP Eyyübiye İlçe Başkanı İzettin Gök, eski Ceylanpınar DBP İlçe Başkanı Hizni Kılıç ile DBP 'li Halfeti Belediye Meclis üyesi Bazo Yılmaz hazır bulundu.

Tutuklu yakınlarının ve 25 avukatın katıldığı duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından başlandı. Mahkeme başkanı, sanıklara atfedilen suçları okudu. Sanıklar yaklaşık 3 saat süren savunmalarında, kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, terör örgütüyle ilişkileri bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Zeynel Taş'a 11 yıl 10 ay, İsmail Arslan'a 8 yıl 3 ay, eski 11 Nisan Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar'a 7 yıl 6 ay, İzettin Akıl'a 9 yıl 10 ay, Bazo Yılmaz'a 9 yıl, Halit Yıldıztekin'e 11 yıl 7 ay, Adnan Etli'ye 9 yıl, Asuman Yaman'a 8 yıl 6 ay, Gülay Koca Öztürkoğlu'na 7 yıl 6 ay, Şefika Kandal'a 7 yıl 6 ay, Mustafa Altun'a 7 yıl 6 ay, İbrahim Aykaş'a 7 yıl 6 ay, Mukri Vakar'a 8 yıl 3 ay, Hüseyin Yılmaz'a 6 yıl, Murat Sönmez'e 5 yıl 4 ay, Cengiz Çakır'a 1 yıl 6 ay 22 gün ve Şevket Çimen'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan Sinan Burun, Cemo Tuysüz, Fatma Doğan, Hizni Kılıç ve İzettin Gök'ün dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verdi, tutuksuz sanıklara da yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Şanlıurfa'da, 12 Aralık 2016'da düzenlenen PKK operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
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