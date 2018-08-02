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HDP'li Bilgen'den CHP ile ittifak sinyali

24 Haziran seçimlerinde seçmenini terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yönlendiren CHP ile HDP arasındaki kirli ittifak bir kez daha gündemde. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapabileceklerinin sinyalini verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:09
HDP'li Bilgen'den CHP ile ittifak sinyali

Seçmenini ''Her evden HDP'ye bir oy'' çağrısıyla yönlendirerek terör örgütü PKK'nın sisyasi uzantısı HDP'nin Meclis'e girmesini sağlayan CHP'ye tepkiler sürerken, HDP ile arasındaki kirli ittifak 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için de gündeme geldi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, yerel seçimlerde de CHP ile iş birliği yapabileceklerinin mesajını verdi. CHP'li adayların aday olacakları illerde HDP teşkilatı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Bilgen, CHP ile HDP'nin bazı illerde oyu birleştirilince kazanma ihtimalinin çıkması halinde CHP ve HDP'nin ittifak yapacağını belirtti.

Türkiye, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için yas tutarken, örgütün sözcüsü HDP'yi Meclis'e sokan CHP'ye de tepkiler çığ gibi büyüyor. Bilgen, CHP ve HDP'nin yerel seçimlerde de yakınlaşacağı sinyalini verdi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:09
  1. CHP
  2. HDP
  3. Ayhan Bilgen

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