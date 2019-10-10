HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'a 30 yıl hapis istemi Görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 4 ayrı suçtan toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'terör suçu' nedeniyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan hakkında HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili hazırlanan fezlekeler, TBBM' ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekeler, Ertan'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte dokunulmazlığının kalkmasıyla da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı. Başsavcılık, Bedia Özgökçe Ertan hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ertan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suçu ve suçluyu övmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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