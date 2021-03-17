HDP'den kapatma davasıyla ilgili ilk açıklama! Olağanüstü toplantı çağrısı yaptılar

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davayla ilgili skandal bir açıklama yaptı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin hukukun çiğnenmesi olduğunu savunan Buldan ve Sancar, yargıyı bağımlı ve taraflı olmakla suçlamaya kalktı.

Alçak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanları, skandal açıklamalarının devamında ise, kapatma davasının demokrasiye ve hukuka ağır bir darbe olduğunu iddia etti.

Savcıların siyasi talimatla hareket ettiği yönünde tepki çeken bir suçlamaya imza atan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanları, demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceklerini ileri sürdü.

Buldan ve Sancar, ayrıca yarın olağanüstü toplantı yapacaklarını bildirdi.