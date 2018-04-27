HDP'den Ahmet Hakan'a elveda mesajı!

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, görevinden ayrıldı. Hakan'ın yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi.



HDP'Lİ PERVİN BULDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU



Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevini bırakması sonrası HDP Eş Başkanı Pervin Buldan bir paylaşımda bulundu.



"GÜLE GÜLE AHMET HAKAN"



Sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'a veda eden Buldan "Güle güle Ahmet Hakan" diye yazdı.