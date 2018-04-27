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HDP'den Ahmet Hakan'a elveda mesajı!

Demirören grup'un Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son vermesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Güle güle Ahmet Hakan" ifadesini kullandı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:04
HDP'den Ahmet Hakan'a elveda mesajı!

Kanal D Ana Haber'i sunan Ahmet Hakan, görevinden ayrıldı. Hakan'ın yerine NTV'nin spikerlerinden Buket Aydın Baykal getirildi.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevini bırakması sonrası HDP Eş Başkanı Pervin Buldan bir paylaşımda bulundu.

"GÜLE GÜLE AHMET HAKAN"

Sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'a veda eden Buldan "Güle güle Ahmet Hakan" diye yazdı.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:04
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