HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün oğlu uyuşturucu ile yakalandı!

Tunceli Emniyeti, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde şüpheli araç anonsu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal etmek üzere harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı Komando Kavşağı'nın bir kilometre ilerisinde patika bir yolda yakaladı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde aracın sağ arka tekerinin ön kısmında yerde şeffaf jelatin içerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gülay A. adına tescilli 62 AL 549 plakalı araç yanında bulunan 5 şüpheli, gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik ekiplerine teslim edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, idrar örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

HDP'li Alican Önlü'nün oğlu da araçtaydı!

Hakkında işlem yapılan 5 şüpheliden Seuledar Ö.'nün HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu olduğu, alınan ifadesinde yaklaşık 3 yıldır uyuşturucu kullandığını beyan ettiği öğrenildi. Seuledar Ö., ayrıca olay günü uyuşturucu madde kullanmadığını, en son 1 hafta önce kullandığını ifade etti.