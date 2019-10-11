HDP, TBMM'de teröristlere yine kucak açtı

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran: "Kuzey Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Kuzey Suriye'de IŞİD çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.