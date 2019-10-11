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HDP, TBMM'de teröristlere yine kucak açtı

Suriye'de YPG'yi temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na HDP bir kez daha 'işgal' dedi. Ayşe Acar Başaran 'Türkiye'ye çakıl taşı bile atılmadı' ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 14:52
HDP, TBMM'de teröristlere yine kucak açtı

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri temizlemek ve Suriyelilerin evlerine dönmesine imkan sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri sınır ötesinde YPG'li teröristlerle çatışırken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ise Meclis'te terör savunuculuğu yapmaya devam ediyor.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran"Kuzey Suriye'ye işgal saldırısıyla ilgili yapılan tartışmalar ve buna karşı olanlara yapılan saldırılarla ilgili konuşacağım. Bu Türkiye halklarının savaşı değildir. İktidarın kendini var etme savaşıdır. Bu işgal kararı alındığı zaman değinilen şey sınır güvenliğidir. Kuzey Suriye'de IŞİD çetelerinden temizlenmesinden bugüne bir çakıl taşı bile gelmemiştir. İktidarın dediği gibi bir saldırı olmamıştı." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:52
  1. Batman
  2. terörist
  3. ypg
  4. HDP
  5. Ayşe Acar Başaran
  6. GÜNCEL Haberleri

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  • SABIRSABIR15 dk önce
    ADAMLAR ÇAKIL TAŞI ATMIYORLAR....AMA AZ ÖNCE O GAZETCİ MUHABİRLERE VEGECEN GÜN İÇİNDE DE BİRİ BEBEK OLMAK ÜZERİ SİVİLVATANDAŞLARIMIZ ONLARIN ATTIĞI MERMİLERLE ŞEHİT OLDU..... GERCEKMERMİVARKEN ÇAKIL TAŞINI NAPSIN ADAMLAR.......KEŞKE SENİN DEDİĞİNGİBİÇAKIL TAŞIATSALARDI...İNSANLAR ÖLMESEYDİ.SİZ HALA ONLARINYAPTIKLARINI GÖRMEZÇELİKTENGELİN BAKALIM.....BUBÖYLENEREYE KADAR SÜRÜCEK....SİZİN DE KAFANIZADAO MERMİLERDEN BİRİ DÜŞERSE O ZAMAN MI GÖRÜCEKSİNİZ......
  • SofuoğluSofuoğlu26 dk önce
    "Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe"Devlet, DEVLETLİĞİNİN GEREĞİ BU TERÖRİST SEVİCİLERİNİN HAKKINI VERMELİDİR

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