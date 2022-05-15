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Gündem HDP, PKK’ya destek için bir kez daha Bağdat’a koştu
Gündem

HDP, PKK’ya destek için bir kez daha Bağdat’a koştu

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK’ya bölgeyi dar ederken; HDP terör örgütüne destek Irak’a koştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 09:43:00 -
HDP, PKK’ya destek için bir kez daha Bağdat’a koştu

 Göksel Çağlav  Ankara 

HDP’nin Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesi ve ardından Süleymaniye’ye geçerek burada temaslarda bulunması dikkat çekti. HDP Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca ile Van milletvekili Sezai Temelli’nin ziyaretinin içeriğine ilişkin Irak ve HDP tarafından açıklama yapılmadı. Sadece HDP’nin Twitter hesabından heyetin Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştüğüne dair paylaşım yapıldı.

Hiçbir işe yaramayacak

HDP milletvekillerinin Irak’ta resmi kabulle ağırlanmasının bölgeye katkısının olmayacağını Akit’e değerlendiren ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, “Irak’ta ABD’nin bir valisi konumunda faaliyet gösteren bir Cumhurbaşkanı oturuyor. Irak Cumhurbaşkanının PKK’ya destek veren milletvekillerini resmi kabulle karşılaması, siyasi anlamda bir arabuluculuk yaptığını gösteriyor. Hep PKK’ya bir destek bulmak için çalışıyorlar. Türkiye’nin operasyonlarını durdurması için Irak hükümetinin harekete geçmesini istiyorlar. Ama bu girişimlerinin bir faydası olmayacak. Türkiye artık ABD’ye ve Rusya’ya rağmen hem Irak hem de Suriye’de terörün başını eziyor” dedi.

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