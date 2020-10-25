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Gündem HDP, Kürtleri değil Kandil’i temsil ediyor
Gündem

HDP, Kürtleri değil Kandil’i temsil ediyor

Çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 419’uncu gününde de devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:56:00 -
HDP, Kürtleri değil Kandil’i temsil ediyor

Kızı Songül’e kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Fatma Akkuş, “Orası iyi bir yer olsaydı HDP milletvekilleri ve HDP yandaşları kendi çocuklarını gönderirdi. Kendi çocuklarını lüks içinde yaşatıyorlar bizimkileri ise dağda ölüme terk ediyorlar. Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, 19 kişi geldi, sen de gel” dedi. Acılı baba Süleyman Aydın ise evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek “HDP milletvekilleri Kürtleri değil Kandil’i temsil ediyor. PKK ile aralarında fark yok. Oğlum beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Sizi orada mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Eğer bizi duyuyorsanız gelin teslim olun” çağrısı yaptı.

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