HDP kendisine oy veren Kürtlere karşı eşcinsellerin safında
Diyarbakır'da, HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları sırasında Kürtler, sapıkların paçavrasını yırtmış ve “Kürtlerin aile yapısını bozmanıza izin vermeyeceğiz” demişti. Bu tepkiler sonrası HDP Kadın Meclisi sosyal medya hesabından eşcinsellerin yanında olduğunu duyurdu.
Diyarbakır'da, HDP öncülüğünde Nevruz kutlamaları yapılmış, kutlamalar esnasında HDP'liler LGBT bayrağı açınca Amed Spor taraftarları ve HAK PAR'lılar LGBT'lilere saldırmıştı. Saldıran gruplar ardından da sapkın LGBT paçavralarını yırtıp yakmıştı.
Eylemi gerçekleştiren taraftarlar 'Kürtlerin aile yapısını bozmanıza izin vermeyeceğiz. Avrupalı kapitalistlerden aldığınız fon paralarıyla burada sosyalizmcilik oynamayın' diye bağırmışi LGBT bayraklarını yırtarak atmışlardı.
Bu tepkiler sonrası HDP Kadın Meclisi sosyal medya hesabından duyuruda bulundu.
HDP Kadın Meclisi, “Amed Newrozunda LGBTİ+’lara yapılan saldırıyı kınıyoruz. Nefret ve ayrımcılığı körükleyen politikalara izin vermeyeceğiz!” diyerek eşcinsellerin safında yer aldığını belirtti.