Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatılma istemi ile dava açması HDP kapatılacak mı sorusunu akıllara getirdi.

HDP kapatılacak mı?

HDP'nin PKK terör örgütü ile ilişkili olması nedeniyle bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma istemi ile dava açtı. HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.

Konuya ilişkin açılan dava ile ilgili yargının gerekçelerin incelenmesi ve alınan kararı açıklaması bekleniyor.

HDP-PKK bağlantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek, PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın saldırılarından görüntülerin bulunduğu, HDP ile PKK arasındaki ilişkinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan video paylaştı.

Paylaşımında, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek, PKK demektir." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."