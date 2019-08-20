HDP kapatılabilir mi? O karar emsal olabilir

Mardin, Diyarbakır ve Van'da HDP'li belediyelerin terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından siyaset gündemi oldukça hızlandı. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde, HDP'li isimlerin terör örgütü ve teröristlerle bağı net bir şekilde görüldü. Hukukçulara göre terör örgütü ETA ile bağı nedeniyle kapatılan 'Herri Batasuna' partisinin akıbeti, HDP için emsal olabilir. Hatırlanacağı üzere AİHM de Batasuna'nın itirazını reddetmiş ve terörle bağı olan bir partinin kapatılmasının 'orantılı bir önlem' olduğu hükmüne varmıştı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'deki HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir kapı aralayabilir. Başkanların 'terör' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından 'HDP'nin kapatılması muhtemel mi?' sorusu da beraberinde geldi.Hukukçulara göre Savcılık terör nedeniyle bu yönde bir adım atarsa, HDP'nin 'kapatılma' ihtimali 'kapatılmama' ihtimalinden daha yüksek.

İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyu bilgilendirmesinde her üç belediyenin başkanıyla ilgili çok net bilgi ve belgeleri vatandaşlarla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa'nın icraatı farklı söylemi farklı

Konu Türkiye ve teröristlerle organik bağı net bir şekilde görülen HDP olduğunda 'demokrasi' 'insan hakları' özgürlükler' gibi kavramların ardına sığınan Avrupa, sıra kendilerine gelince terörle bağlantısı olan siyasi partiyi rahatlıkla kapatıyor.

Avrupa'da bunun en bilinen örneklerinden biri hiç şüphesiz İspanya-ETA terör örgütü ve Batasuna partisi etrafında yaşanan gelişmeler. Hatırlanacağı üzere 2002 yılında İspanyol Parlamentosu siyasal partilerle ilgili bir yasa kabul etmişti. Yasa, demokrasi ve anayasal değerlere açıkça aykırı düşen eylemlerin odak noktası olan siyasal partilerin kapatılabileceğini öngörüyordu. 2003 yılında, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Herri Batasuna partisi bu yasa gereğince Yüksek Mahkeme tarafından kapatıldı.

Afiş asmak parti kapatma gerekçesi oldu

Kapatma gerekçeleri arasında, Batasuna Partisi’nin, terör örgütü ETA ve onun alt kuruluşlarıyla organik bağı bulunduğu, değişik tarihlerde gerçekleştirilen terör eylemlerini kınamaktan kaçındığı, parti sözcüsünün 'yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz' gibi beyanları, terörizmi destekleyen afişler asmaları, halkı devlete karşı mücadele etmeye tahrik etmeleri gibi gerekçeler var.

İspanya'daki tüm yargı kanallarını kullanan ama hepsinden eli boş dönene Batasuna Partisi son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. AİHM, partinin şikayetini reddetti ve kapatılmasını doğru buldu.

HDP için Batasuna örneği masada

Konuyla ilgili olarak Yenisafak'a Avukat Fatih Atalay, Batasuna örneğinde somut şiddet olmadığını, parti üyelerinin şiddeti öven, destekleyen paylaşımlar yapmasının bile hukuken yeterli sayıldığını hatırlattı.

HDP'nin ısrarla hakkında terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlaması olan ve bu nedenle soruşturma geçiren kişileri aday gösterdiğine dikkati çeken Atalay, "Bu yaklaşım HDP'nin iyi niyetli olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. (Yenişafak)