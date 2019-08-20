0553 313 94 23

HDP kapatılabilir mi? O karar emsal olabilir

Terör örgütüne finansman sağlayan Mardin, Diyarbakır ve Van belediyelerine kayyım atanmasının ardından siyasi gündem hareketlendi. Hukukçulara göre terör örgütü ETA ile bağı nedeniyle kapatılan 'Herri Batasuna' partisinin akıbeti, HDP için emsal olabilir. Terör örgütüyle ilişkileri bulunan birçok HDP'li başkanın olması partinin kapatılma ihtimalini gündeme getiriyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:13
HDP kapatılabilir mi? O karar emsal olabilir

Mardin, Diyarbakır ve Van'da HDP'li belediyelerin terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından siyaset gündemi oldukça hızlandı. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde, HDP'li isimlerin terör örgütü ve teröristlerle bağı net bir şekilde görüldü. Hukukçulara göre terör örgütü ETA ile bağı nedeniyle kapatılan 'Herri Batasuna' partisinin akıbeti, HDP için emsal olabilir. Hatırlanacağı üzere AİHM de Batasuna'nın itirazını reddetmiş ve terörle bağı olan bir partinin kapatılmasının 'orantılı bir önlem' olduğu hükmüne varmıştı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'deki HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir kapı aralayabilir. Başkanların 'terör' nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından 'HDP'nin kapatılması muhtemel mi?' sorusu da beraberinde geldi.Hukukçulara göre Savcılık terör nedeniyle bu yönde bir adım atarsa, HDP'nin 'kapatılma' ihtimali 'kapatılmama' ihtimalinden daha yüksek.

İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyu bilgilendirmesinde her üç belediyenin başkanıyla ilgili çok net bilgi ve belgeleri vatandaşlarla paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa'nın icraatı farklı söylemi farklı

Konu Türkiye ve teröristlerle organik bağı net bir şekilde görülen HDP olduğunda 'demokrasi' 'insan hakları' özgürlükler' gibi kavramların ardına sığınan Avrupa, sıra kendilerine gelince terörle bağlantısı olan siyasi partiyi rahatlıkla kapatıyor.

Avrupa'da bunun en bilinen örneklerinden biri hiç şüphesiz İspanya-ETA terör örgütü ve Batasuna partisi etrafında yaşanan gelişmeler. Hatırlanacağı üzere 2002 yılında İspanyol Parlamentosu siyasal partilerle ilgili bir yasa kabul etmişti. Yasa, demokrasi ve anayasal değerlere açıkça aykırı düşen eylemlerin odak noktası olan siyasal partilerin kapatılabileceğini öngörüyordu. 2003 yılında, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Herri Batasuna partisi bu yasa gereğince Yüksek Mahkeme tarafından kapatıldı.

Afiş asmak parti kapatma gerekçesi oldu

Kapatma gerekçeleri arasında, Batasuna Partisi’nin, terör örgütü ETA ve onun alt kuruluşlarıyla organik bağı bulunduğu, değişik tarihlerde gerçekleştirilen terör eylemlerini kınamaktan kaçındığı, parti sözcüsünün 'yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz' gibi beyanları, terörizmi destekleyen afişler asmaları, halkı devlete karşı mücadele etmeye tahrik etmeleri gibi gerekçeler var.

İspanya'daki tüm yargı kanallarını kullanan ama hepsinden eli boş dönene Batasuna Partisi son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. AİHM, partinin şikayetini reddetti ve kapatılmasını doğru buldu.

HDP için Batasuna örneği masada

Konuyla ilgili olarak Yenisafak'a Avukat Fatih Atalay, Batasuna örneğinde somut şiddet olmadığını, parti üyelerinin şiddeti öven, destekleyen paylaşımlar yapmasının bile hukuken yeterli sayıldığını hatırlattı.

HDP'nin ısrarla hakkında terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlaması olan ve bu nedenle soruşturma geçiren kişileri aday gösterdiğine dikkati çeken Atalay, "Bu yaklaşım HDP'nin iyi niyetli olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. (Yenişafak)

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:13
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. HDP
  5. Herri Batasuna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit yakınları için duygulandıran "reçete"
    1. Şehit yakınları için duygulandıran..
    2. İBB Medya AŞ çalışanlarının işten..
    3. AK Parti'den flaş kayyım açıklaması
    4. “Tromboz, en sinsi kalp ve damar..
    5. Feci kaza! Sürücü araçta sıkışarak..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç..
    8. Huawei'den tüm modellere güncelleme
    9. İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski..
    10. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    11. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    12. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    14. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    15. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    16. Burun estetiğinde bu detay önemli
    17. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    18. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    19. Olur’da 700 bin liralık semt..
    20. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    21. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    22. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    23. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    24. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    25. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    26. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    27. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    28. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    29. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    30. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz