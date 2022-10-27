HDP ile İP aynı masada

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “HDP ile aynı masada olmayız” sözlerinin büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. İP başta olmak üzere zillet itifakının temsilcileri Brüksel’de HDP ile bir araya geldi. İP’li ve HDP’li yetkililer, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile görüştü. Akşener’in HDP ile aynı masada olmayacaklarını söylemesine rağmen gerçekleşen görüşme dikkat çekti. AP’li Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım’dan oluşan heyet ile Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmeden memnun olduğunu belirten Amor, şu ifadeleri kullandı: “Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye’den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk.”